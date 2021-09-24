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«الأمية الفكرية.. مشكلات وحلول» ندوة في مكتبة المستقبل احتفالا باليوم العالمى لمحو الأمية

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«الأمية الفكرية.. مشكلات وحلول» ندوة في مكتبة المستقبل احتفالا باليوم العالمى لمحو الأمية «الأمية الفكرية.. مشكلات وحلول» ندوة في مكتبة المستقبل احتفالا باليوم العالمى لمحو الأمية

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تشارك جمعية الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمى دول العالم احتفاله باليوم العالمي لمحو الأمية، والذي يصادف 8 سبتمبر من كل عام، من خلال ندوة ثقافية مفتوحة تحت عنوان«الأمية الفكرية.. مشكلات وحلول». تنفذها مكتبة المستقبل احدى القلاع الثقافية التابعة للجمعية في الواحدة من ظهر غد السبت.

اشاد الدكتور نبيل حلمى بما تقدمه مؤسسات الدولة المعنية من نموذج تعليم يحتذى به عالمياً خارجاً عن القالب التقليدي، المتعارف عليه بـ«تعليم الكبار ومحو الأمية»، عبر نظام متكامل ومستمر بخواص ذكية، تتواكب مع الطفرة الكبيرة التي حققتها الدولة على صعيد التعلم الذكي والرقمي والخدمات الذكية، وما وصلت إليه من علوم المستقبل، وتكنولوجيا العصر التي تأخذ دولتنا بمعطياتها، مستندة إلى ما تمتلكه من مقومات نجاح وأدوات حديثة للتقدم. بالاضافة إلى المساهمة في القضاء على الأمية الفكرية، حيث اصبح تأهيل الإنسان وتمكينه معرفياً وثقافياً أمراً مهماً من مرتكزات نهضة وتقدم المجتمع.

من جانبه، قال فؤاد عدلى مدير مكتبة المستقبل ان الندوة يشارك فيها الدكتورة فريدة كامل، رئيس قسم الصحة والمجتمع كلية التمريض جامعة قناة السويس، وحنان حسني لايف كوتش علاقات إنسانية، وأمل زكريا عبدالحليم مدربة بمركز تطوير التعليم الجامعي واستشاري تدريب بالنقابة العامة لمدربي التنمية البشرية، ومريم كامل مرشد أسري وتربوية وموجهة، والوتيدي فولي رئيس مجلس إدارة أكاديمية إعلام الخير ورئيس لجنة التدريب بمؤسسة القادة بالعاشر من رمضان.

وتتناول الندوة عدة محاور من بينها: «القراءة والمعرفة ــ الأمية التربوية ــ تحديات الشباب ــ أخطاء التفكير ــ مقترحات وحلول ــ العلاقات الإنسانية ــ الإعلام وأمية التفكير ــ الأمية الصحية» وغيرها.

المصرى اليوم

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