موظفة أمام الأسرة :«مش عايزة منه حاجة سوى الانفاق على أطفاله» والمحكمة تلزمه بدفع 3 الالف جنيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة الأسرة، بإلزام موظف ،بدفع مبلغ قدره 3الألف جنية نفقة لأطفاله الثلاثة .

البداية كانت أقامت موظفة في إحدى الشركات الخاصة دعوى ضد زوجها تطلب فيها نفقة لأطفالها الثلاثة ،وقالت المدعية أن زوجها ترك مسكن الزوجية منذ ٦ أشهر وتزوج من سيدة أخر ومن ذات الوقت يرفض الإنفاق عليها وعلى اطفالها .

وأضافت المدعية بانها لم تفكر في إقامة دعوى طلاق ضده لانها قررت أن تعيش لتربية أطفالها والاعتناء بهم لكونهم مسئولين منها ورزق من الله يجب الحفاظ عليه ،وإنها لاتريد من زوجها سوى الانفاق على أطفاله لكون راتبها لايكفى متطلباتهم .

وذكرت الموظفة انها تزوجت منذ 10سنوات من موظف يعمل في إحدى الشركات الخاصة ،وإن زواجهما كان مبنى على حب ،وإنها وقفت بجانبه منذ زواجهما وساعدته في مصروف المنزل حتى انتقل من الشركة الذي كان يعمل بها إلى مكان جديد يتقاضى منه راتبا عاليا ،وعقب الترقى وزيادة الراتب فوجئت بحدوث تغير كبير معها ،حاولت معرفة السبب إلا انه كان دائم التهرب من الإجابة عليها حتى ترك مسكن الزوجية والزواج من أخرى.