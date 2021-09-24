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كثف الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون البرنامجد البدني الخاص الذي وضعه للاعبين من أجل الصوول بهم لاعلي فومرة فنية وبدنية بعد الراحة

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال التدريب اليومي على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

ويستهل ا اللاعبون التدريبات بالفقرة البدنية بشكل يومي بخوض تدريبات الجري حول الملعب، تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال قبل خوض التدريبات الفنية.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل