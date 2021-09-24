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كارتيرون يوجه رسالة للاعبي

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كارتيرون يوجه رسالة للاعبي الزمالك كارتيرون يوجه رسالة للاعبي

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريب االذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق ببرج العرب.

وحرص المدير الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وشرح لهم برنامج التدريب خلال المعسكر ، كما طالبهم بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات، وأشاد بالمستوى الفني والبدني للاعبين خلال المعسكر.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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