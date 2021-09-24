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سيدات سلة يهزم الشيخ زايد.. و يواجه البطل الأوليمبي السبت

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سيدات سلة الزمالك يهزم الشيخ زايد.. و يواجه البطل الأوليمبي السبت سيدات سلة يهزم الشيخ زايد.. و يواجه البطل الأوليمبي السبت

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فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي على نظيره الشيخ زايد بنتيجة ٢٧/٥٢ خلال اللقاء الذي جمع بينهما بصالة النادي، ضمن منافسات الدور التمهيدي للمجموعة الثانية بمسابقة منطقة الجيزة.

ومنح مصطفى هدهود المدير الفني للفريق راحة للاعبات من التدريبات اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق البطل الأوليمبي في الخامسة مساء السبت المقبل بصالة النادي الأبيض ضمن مرحلة الدرجة الأولى سيدات، المجموعة الثانية بالدور التمهيدي للبطولة.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: مصطفى هدهود المدير الفني وياسر عبدالعاطي مساعدًا وهبة أحمد حسنين إداريًا وإنجي هلال علاج طبيعي.

المصرى اليوم

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