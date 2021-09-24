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تسببت اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في أزمة بين لاعبى الفريق الكروي الأول لكرة القدم خلال معسكرهم المغلق بالإسكندرية بعدما نما الي علم اللاعبين قيام حسين لبيب بصرف مستحقات ومكافآت السوبر الأفريقي للاعبي اليد دون الافراج عن مستحقاتهم المالية المتأخرة ومكافآت الدوري .

وعقد اللاعبون جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون خلال المعسكر وطالبوا بالتواصل مع الإدارة ومع حسين لبيب رئيس اللجنة من أجل صرف مكافآت الفوز ببطولة الدوري .

ومنح اللاعبون كارتيرون فرصة اسبوع للتوصل لاتفاق مع حسين لبيب حول موعد صرف المستحقات المالية المتأخرة ومكافاة الدوري .