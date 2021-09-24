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وصول 32 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بقرى الأقصر

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وصول 32 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بقرى الأقصر وصول 32 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بقرى الأقصر

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أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، عن استقبال المديريه اليوم الجمعة الدفعه الثامنة المخصصه من قبل الوزراه للمديريه من لحوم صكوك الأضاحى لهذا العام، وقدرها 4 أطنان، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعايه على مستوى المحافظه .

وأضاف أن ذلك في اطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدوله بكافه مؤسساتها لهذه الأسر وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديريه والمحافظة، موضحا أن المديرية استقبلت حتى الآن عدد 32 طن من لحوم صكوك الأضاحي.

وأوضح أنه تم استلام الدفعة الثامنة، والتوزيع بحضوره وفضيلة المفتش العام بالوزارة وفضيلة الشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل المديرية وفضيله الشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد بالمديرية.

المصرى اليوم

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