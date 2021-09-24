«إيجاس»: توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى مع شركات عالمية باستثمارات مليار دولار

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أعلن الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) خلال استعراضه لأهم مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعى خلال العام المالي 2020 /2021 أن هناك 9 مناطق للبحث عن الغاز الطبيعي تم طرحها في المزايدة العالمية التي جرى الإعلان عنها في مارس الماضى وتم مد موعد إغلاقها حتى نهاية الشهر الحالى.

وأضاف أنه جرى توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى مع شركات عالمية بإجمالي استثمارات يناهز مليار دولار ومنح توقيع بلغت 24 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي عدد الاتفاقيات السارية في هذا المجال إلى 44 اتفاقية بحث، لافتاً إلى التعجيل بالعمل في مناطق الاتفاقيات الجديدة فور توقيعها والانتهاء من تنفيذ برامج المسح السيزمي ثلاثى الأبعاد باستخدام أحدث التكنولوجيات لأكثر من 33 ألف كم مربع في إطار الأنشطة الاستكشافية بمناطق البحث عن الغاز في البحر المتوسط.

وأشار خلال الجمعية العامة للشركة برئاسة وزير البترول إلى أن العام الماضي شهد تحقيق 8 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعى بواقع كشفين بالبحر المتوسط و6 اكتشافات بالصحراء الغربية والتي أضافت احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعى تقدر بحوالي 600 مليار قدم مكعب، كما تم تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة باستثمارات أكثر من 4 مليارات دولار، وتم وضع 15 بئراً جديدة على خريطة إنتاج الغاز بمتوسط إنتاج يومى 4ر1 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 25 ألف برميل متكثفات.

و لفت إلى أن إجمالي متوسط إنتاج الغاز الطبيعي بلغ أكثر من 8ر6 مليار قدم مكعب وأنه تم إمداد جميع القطاعات بنسبة 100% وتغطية كامل احتياجات السوق المحلي وأن متوسط الاستهلاك المحلي يومياً من الغاز الطبيعي بلغ ما يزيد على 6 مليار قدم مكعب، حيث جاء قطاع الكهرباء في مقدمة القطاعات المستهلكة للغاز بأكثر من 60% ثم قطاع الصناعة بأكثر من 22% يليه قطاع صناعة البتروكيماويات ومشتقات الغاز بنحو 11% و6% للمنازل وتموين السيارات، وفي مجال تصدير الغاز الطبيعي يتم التصدير إلى الأردن عبر خطوط الأنابيب، وتم تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق العالمية بإجمالي 71 شحنة من مصنعى إدكو ودمياط لتصدير الغاز الطبيعى المسال على ساحل البحر المتوسط، وذلك بعد استئناف العمل بمصنع دمياط بعد توقف دام 8 سنوات، علاوة على تصدير 68 شحنة من البروبان أحد مشتقات الغاز الطبيعى مرتفعة القيمة.

وفى إطار تنفيذ مبادرات الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى أوضح رئيس إيجاس، أنه تم خلال العام المالي الماضي توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 2ر1 مليون وحدة سكنية وهو أعلى معدل توصيل تم الوصول له منذ بداية النشاط ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط عام 1980 إلى حوالي 3 ر12 مليون وحدة سكنية، جدير بالذكر أن إقبال العملاء على المشاركة في المشروع زاد بمعدلات غير مسبوقة نتيجة تنفيذ رؤية وزارة البترول للتخفيف عن المواطنين من خلال مبادرة تقسيط مساهمة العميل بقسط شهرى 30 جنيه على 6 سنوات بدون فوائد – مما يوفر للموازنة العامة قيمة الدعم الموجه إلى اسطوانة البوتاجاز، ليتم توفير حوالى 222 مليون أسطوانة سنوياً وقد تم توصيل عدد 385 ألف عداد مسبق الدفع للعملاء المنزليين .

كما تم توصيل الغاز لـ 61 منشأة صناعية ليصل الإجمالى إلى 2646 عميلا صناعياً، وتوصيل الغاز لـ 1666 منشأة تجارية ليصل الإجمالى إلى 1ر24 ألف مستهلك تجارى منهم حوالى 3500 مخبز بلدى من المخابز المدعومة.

وفى الوقت الذي تم فيه مد الخدمة لـ 88 منطقة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال العام 21/20 يتم تحديث الخطة القومية لتغذية باقي العملاء المتاحين بمختلف محافظات مصر للتوصيل بإضافة قرى مبادرة (حياة كريمة) التي تستهدف توصيل شبكات الغاز الطبيعى إلى 52 مركزاً و1413 قرية وحوالى 4 مليون وخمسة وسبعون ألف وحدة سكنية، وقد تم بالفعل توصيل الغاز إلى 59 قرية وجاري العمل في 267 قرية، كما تم استحداث وسائل غير تقليدية للتوصيل باستخدام ناقلات الغاز المضغوط وذلك للمناطق البعيدة عن الشبكة كمحافظة الوادى الجديد حيث تم تحويل عدد 5000 عميل بالغاز الطبيعى في مدينة الخارجة خلال العام المالى السابق .

وفيما يخص التوسع في استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود في السيارات تم خلال العام تحويل أكثر من 51 ألف سيارة ليصل الإجمالى إلى 370 ألف سيارة تعمل بالغاز وتم خلال العام إنشاء 27 مركز تحويل ليصل إجمالى المراكز بنهاية العام إلى 105 مركز تحويل، وتم إنشاء وتشغيل 163 محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعى ليصل الإجمالى إلى 369 محطة.

واستمراراً لتنفيذ منظومة التحول الرقمى في إطار البرنامج السابع بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول فقد تم ربط جميع شركات توصيل الغاز والتحصيل مع الشركة القابضة لنقل البيانات لحظياً، كما تم الانتهاء من نظام تخطيط وإدارة الموارد والأصول ERP بشركة إيجاس وربطه بوزارة البترول والثروة المعدنية .