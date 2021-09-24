تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 07:24 مساءً
مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 07:24 مساءً
بالأسماء.. الجامعة اليابانية تشارك في «تحدي البحوث» بفريق طلابي
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
إذاعة: نحو 260 فرنسيا تلقوا لقاح كورونا منتهي الصلاحية
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
محمد رمضان يستعد لتقديم عدد من الحفلات علي مسرح «ماربيا» في دبي
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
الرئيس الإيراني يأمر ببدء تطعيم الكوادر الطبية بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
فيلم «حامل اللقب» أول أعمال بروتوكول التعاون بين رشيدي وحفظي والجنايني (تفاصيل)
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يدشنان إكسبو 2020 دبي
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
نهيان بن مبارك: إكسبو2020 رسالة تسامح من الإمارات للعالم
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
رئيس جامعة القناه يستقبل العميد الجديد لكلية الطب
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
صفقة الغواصات النووية.. ماذا دار بين بايدن وماكرون في آخر اتصال بينهما؟
فيديو
cnn arabic
الجمعة 24 سبتمبر 2021 01:32 مساءً
147
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
مراسلة CNN تدخل كابول.. وهذا ما كشفته عن منع النساء من التعليم أو الدراسة
cnn arabic
الخميس 30 سبتمبر 2021 11:12 صباحاً
مسؤول أمريكي سابق بوزارة الأمن الداخلي يكشف "3 مواضيع سريّة" قامت إدارة ترامب بالتغطية عليها
cnn arabic
الخميس 30 سبتمبر 2021 07:10 صباحاً
أمازون تقوم ببناء روبوت لمنزلك.. يمكنه حتى محاكاة القرع على الطبل
cnn arabic
الخميس 30 سبتمبر 2021 07:10 صباحاً
تغطية خاصة لمعرض أكسبو 2020 على CNN بالعربية
cnn arabic
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 03:27 مساءً
السابق
الحكومة تواصل إزالة المباني المخالفة وحالات التعدى على الأراضى الزراعية
التالى
طلقة بندقية تسببت في عاهات مستديمة ل7 اطفال.. واحد الضحايا: نفسي اشوف تاني زي صحابي #خلف_خلاف
Tweets by @3yonNews