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مرتبط السلة يواجه طلائع الجيش غدا

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مرتبط السلة يواجه طلائع الجيش غدا مرتبط السلة يواجه طلائع الجيش غدا

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يلتقي فريق مرتبط كرة السلة بنادي تحت ١٨ عام وديا مع نظيره طلائع الجيش اليوم الجمعة في تمام الثامنة مساءا بالصالة المغطاة بالنادي، ضمن فترة الإعداد التي يقوم بها الفريق خلال الفترة الحالية.

وكان الفريق قد فاز على نظيره الاتصالات تحت 20 عام 60/79 في الودية السابقة التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي بالصالة المغطاة بالنادي.

يذكر أن محمد أبو فريخة المدير الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة سلبية أمس الخميس، وذلك لإعطاء اللاعبين قسطا من الراحة نتيجة لتوالي التدريبات والمباريات الودية، واستعدادا لمباراة اليوم.

المصرى اليوم

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