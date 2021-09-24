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صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطهير وتعقيم دور العبادة والمنشآت الحيوية

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صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطهير وتعقيم دور العبادة والمنشآت الحيوية صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطهير وتعقيم دور العبادة والمنشآت الحيوية

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بجهود مكثفة في أعمال التطهير والتعقيم لدور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ومواقف السيارات، وأماكن التجمعات، وماكينات الصرافة، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، كما تم تطهير جميع الأسطح والمكاتب الإدارية بالمنشآت الصحية وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الرابعة من المستجد كوفيد- ١٩، لتجنب انتشار العدوى، مقدمًا الشكر لجميع فرق العمل المشاركة على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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