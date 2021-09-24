محافظ الجيزة يتابع إزالة العقارات المتهالكة بسن العجوز (صور)

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تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تنفيذ الإزالة للعقارات المتهالكة بمنطقة سن العجوز بالهرم، وذلك بعد تسليم قاطنيها مساكن حضارية بديلة، مؤكداً على الأجهزة المختصة تقديم كافه التسهيلات اللازمة للأهالي، وذلك استكمالا لما بدأته القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير العشوائيات، وتسكين مواطني المناطق غير الآمنة بوحدات حضارية، لتوفير البيئة التي تليق بالمواطن المصري في كافة المحافظات.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع الإسكان الإجتماعى ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر، الذي تم إقامته لصالح سكان منطقة سن العجوز مزود بكافة الخدمات الأساسية والبنيه التحتية، لتسهيل سبل المعيشة، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكافة الوسائل المعيشية الأخرى.