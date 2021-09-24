ضعف المياه بمدينتي ناصر والواسطى ببني سويف لمدة 3 أيام

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر عمل محطة مياه إشمنت «بنصف طاقتها»، لعمل غسيل وتطهير بمروقات المحطة، في الفترة من الساعة 9 صباح وحتى 4 عصراً، بداية من يوم السبت المقبل 25 سبتمبر الجاري ولمدة 3 أيام، مما يترتب عليه ضعف المياه بمدينيتي ناصر والواسطى بسبب تخفيف ضغوط الضح لإتاحة الفرصة أمام أعمال التطهيرو الغسيل.

وتقدمت الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة، وناشدت المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية بتدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عن الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى بهذا الخصوص.