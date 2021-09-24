محمد العمروسي يكشف عن أحدث أعماله بعد مسلسل «أجازة مفتوحة»

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يواصل الفنان محمد العمروسي، تصوير المشاهد المتبقية له ضمن أحداث مسلسل «أجازة مفتوحة» مع الفنان شريف منير، ولقاء الخميسي، والقديرة سميحة أيوب، وكوكبة كبيرة من النجوم، والذي تعرض حلقاته حالياً على شاشة أون.

وقال «العمروسي» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «أن أسرة العمل لازالت مشغولة بتصوير باقي أحداث المسلسل، ومن المتوقع أن ينتهوا من تصويره خلال عشر أيام من الآن».

وأشار «العمروسي» أن الميزة في تصوير عمل وقت عرضه، تكمن في زيادة حماس القائمين على العمل، بسبب ما يتلقوه من ردود أفعال أولا بأول، مما يجعلهم حريصين على تقديم أفضل أداء.

كما أعرب عن امتنانه الشديد لاختيار مخرج العمل محمد حماقي، له لأداء ذلك الدور، ومنحه الثقة لتجسيد شخصية «عبدالرحيم».

شخصية «عبدالرحيم» هو زوج ملك قورة شقيقة الفنان شريف منير بالمسلسل، وهو رجل شرقي ذات جذور صعيدية، يحب زوجته ويغار عليها، إلا أن ذلك الحب يجعله في بعض الأحيان يتنازل عن بعض العادات ويتسامح في بعض الأمور التي لا تتناسب مع طبيعة الرجل الصعيدي، لكنه دائما يحاول أن يكون مرنا بسبب حبه لزوجته ورغبته في الحفاظ عليها.

وعلى صعيد آخر يستعد «العمروسي» لتصوير دور بفيلم جديد يدعى «مربع برمودا» مع كلا من مصطفى خاطر وشيرين رضا وهنا شيحة عمرو عبدالجليل، وتأليف هشام هلال ومن إخراج طارق رفعت.

مسلسل «إجازة مفتوحة» من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبوزيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.