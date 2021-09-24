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الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: انتهاء جائحة كورونا خلال عام

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الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: انتهاء جائحة كورونا خلال عام الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: انتهاء جائحة كورونا خلال عام

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أعرب الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية ستيفان بانسل، عن اعتقاده بانتهاء جائحة كورونا خلال عام مع زيادة إنتاج اللقاحات.

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة «نويه تسورخر تسايتونج» السويسرية، مشيرا إلى أن مع توفير جرعات كافية بحلول منتصف العام المقبل، حيث وقتها سيمكن تطعيم جميع سكان العالم.

وأضاف بأنه من المحتمل أيضا توفر جرعات معززة بالحجم المطلوب، مؤكدا في السياق أن التطعيم سيكون متاحا في وقت قريب حتى للرضع.

وتابع: «الذين لن يتلقوا اللقاح سيكتسبون المناعة بشكل طبيعي لأن سلالة دلتا شديدة العدوى، وبهذه الطريقة سنجد أنفسنا في نهاية المطاف في وضع شبيه بالإنفلونزا، فإما أن تتلقى اللقاح وتحظى بشتاء جيد، أو لا تفعل وتخاطر بأن تصاب بالمرض واحتمال أن ينتهي بك الأمر إلى المستشفى».

وأشار إلى أنه يتوقع أن توافق الحكومات والسلطات على جرعات معززة من اللقاح لأن المرضى الذين تم تطعيمهم في الخريف الماضي يحتاجون إلى تلك الجرعة «دون شك».

المصرى اليوم

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