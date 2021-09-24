سفارات خادم الحرمين الشريفين في العالم تحتفل باليوم الوطني الـ91 للمملكة

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في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا

احتفلت سفارات خادم الحرمين الشريفين في العالم باليوم الوطني الـ91 للمملكة، ففي بيروت أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية اللبنانية، حفل استقبال الليلة الماضية، بمقر السفارة في بيروت، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

حضر الحفل منسوبو السفارة والملحقيات التابعة لها في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا.

وفي الخرطوم، أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر حفل استقبال مساء أمس بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

حضر الحفل ممثل الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية حمزة بلول الأمير، وعدد من كبار المسؤولين السودانيين، وسفراء الدول الصديقة في السودان، إلى جانب منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها وجمع من المواطنين السعوديين.

وفي نيودلهي، أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي حفل استقبال بمقر السفارة بالعاصمة نيودلهي بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

حضر الحفل وزير شؤون الأقليات بجمهورية الهند مخنار عباس نقوي، ووزير خارجية الهند الأسبق سلمان خورشيد وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء السفارة.

وفي مدريد، أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، بحضور ممثل حكومة مملكة إسبانيا البرتو يوسيلاي، وعدد من كبار المسؤولين الإسبان على الصعيد السياسي والثقافي والاقتصادي والإعلامي، بالإضافة لسفراء الدول الصديقة والشقيقة في مملكة إسبانيا، يتقدمهم عميدة السفراء العرب سفيرة سلطنة عمان كفاية بنت خميس الرئيسية، إلى جانب منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها وجمع من المواطنين السعوديين، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا.

وفي إسلام آباد، أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي حفل استقبال الليلة في إسلام آباد بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية، بحضور أعضاء السفارة والسعوديين الموجودين في جمهورية باكستان الإسلامية.

‏وألقى السفير "المالكي" كلمة خلال الحفل أكد فيها أن هذه المناسبة الوطنية تجدد في نفوسنا الفخر والاعتزاز بالوطن، الذي تأسست أركانه على أرض صلبة من الإيمان والثقة والطموح، على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- الذي استطاع بتوفيق من الله أن يحقق أعظم وحدة تحت راية التوحيد والتي استمرت منجزاتها ونجاحاتها حتى العصر الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -وفقه الله- من نهضة شاملة، حتى أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة، بقيمها الإسلامية النبيلة، وعاداتها وتقاليدها العربية الأصيلة.

وفي نواكشوط، أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري، بمقر السفارة بالعاصمة نواكشوط مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

حضر الحفل أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية.