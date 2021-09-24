ضبط 94 حيوانا بريا في حملة لـ«البيئة» على المزارع بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

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في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمحاربة الإتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي، نفذت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة على منطقة المزارع بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار في الحياة البرية والاتفاقيات الدولية المعنية وفى إطار رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان بالجيزة.

و كان قد وردت معلومات بوجود حيوانات برية غير مرخصة بالمزارع الموجودة بمنطقة الريف الاوروبى بطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوى بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فيما يتعلق بعمليات حيازة والاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وفور ورود المعلومات أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت المخالفة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الحملة اسفرت عن ضبط عدد ٤ محنطات متنوعة و90 حيوان برى متمثل في عدد ٤ ببغاء كوكاتو اصفر وعدد ١٧ ببغاء درة مطوق كذلك ٢٦ ببغاء رمادي افريقي وعدد ٣ قرود من نوع النيل الازرق افريقى بالإضافة إلى عدد ٢٠ سلحفاة سوداني و٤ ببغاء مكاو وعدد ٨ قرود من نوع باتاس علاوة على ٥ قرد مونا و٣ سلحفاة برية مصرية بالمخالفة للقانون حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة الحيوانات المذكورة وايداعها بحديقة الحيوان والعرض على النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضد المخالف.

جديراً بالذكر أن حيازة الحيوانات البرية تتطلب اخذ تصاريح جهاز شؤون البيئة وقد أدعى تجار الحياة البرية الغير شرعيين بأنهم يملكون تصاريح من جهة حكومية ولكن هذا الترخيص لا يغني عن أخذ موافقة الجهات الحكومية المعنية وطبقا لقانون البيئة المصري رقم ٤ لسنه ٩٤ والمعدل ب٩ لسنه ٢٠٠٩ واتفاقيات التنوع البيولوجي فأنه يجب اخذ موافقة جهاز شؤون البيئة لكل من معارض الحياة البرية الثابتة والمتنقلة ومزارع التربية والاكثار.