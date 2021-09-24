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مران المصري..تدريبات بدنية..والشعباني يصحح أخطاء اللاعبين

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مران المصري..تدريبات بدنية..والشعباني يصحح أخطاء اللاعبين مران المصري..تدريبات بدنية..والشعباني يصحح أخطاء اللاعبين

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تدريباته صباح اليوم الجمعة، على ملعب النادي بحي الضواحي، في اطار استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد.

وقبل انطلاق المران عقد التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، للحديث عن الجوانب الفنية والخططية.

وأدى لاعبو الفريق البورسعيدي، تدريبات بدنية، في بداية المران، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب، تم إيقافها أكثر من مرة من أجل تصحيح أخطاء اللاعبين.

يذكر أن المصري سوف يواجه الموارد المائية الأوغندي أحد ايام 15، 16، 17 اكتوبر، في ذهاب دور ال32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

المصرى اليوم

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