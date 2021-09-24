الأهلى ينظم دورة مجمعة لفرق الكاراتية استعداداً للموسم الجديد

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صالة كاراتيه النادي الأهلي بمقر الجزيرة تستضيف الدورة الودية المجمعة، على مدى يومي الجمعة والسبت، استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز الذي ينطلق في منتصف شهر أكتوبر القادم.

ويشارك في الدورة الودية، إلى جانب النادي الأهلي، كل من الأندلس والطالبية والظاهرية والقناة والغردقة وحرس الحدود وحدائق الأهرام.

وتأتي الدورة المجمعة في إطار استعدادات فرق الأهلي «الشباب والشابات» و«الناشئين والناشئات» لبطولة الدوري الممتاز للكاراتيه، وهي المرحلة الأخيرة من الاستعداد لجميع الفرق.

ويقود جهاز «كاراتيه الأهلي»، مراد عاصم رئيسًا، ومحمد حسن عصمت مديرًا للجهاز، وطارق رجب مديرًا فنيًّا لمنافسات «الكاتا»، وأشرف صالح مديرًا فنيًّا لـ«الكوميتيه».

ويتولى قطاع ناشئي كاراتيه الأهلي كل من: حاتم يوسف مديرًا لقطاع الناشئين «كوميتيه»، ومحمد فاروق مدير قطاع الناشئات «كوميتيه». وجمال خليل عبد العال مديرًا لقطاع الناشئين «كاتا»، وعلي صبري عبد العزيز مديرًا لقطاع الناشئات «كاتا».

فيما يضم الجهاز الإداري عبد الناصر عبد الكريم مديرًا إداريًّا، وأحمد محمد السيد، وإسلام الجابري وأنور حسن عبده إداريين.