الاهلى يستضيف الجزيرة ضمن مباريات دورى اليد

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يستضيف الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الجمعة فريق الجزيرة، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وتمثل أهمية كبيرة لفريق رجال يد الأهلي والجهاز الفني واللاعبين.

وأغلق الجهاز الفني لـ« رجال يد الأهلي » صفحة مباراة الزمالك التي أقيمت أمس الخميس على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وينصب تركيز الجميع على المواجهات المقبلة في البطولة.

وعانى فريق «رجال يد الأهلي» مؤخرًا من غياب محسن رمضان للإصابة بشرخ في الكوع خلال مشاركته في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، بينما يغيب عمر خالد كاستيلو عن المباراة بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة، بينما تعافى أحمد هشام سيسا من الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية.

وفي الثانية ظهرًا تنطلق مباراة فريق ناشئ يد الأهلي 2004 «المرتبط» على صالة الأمير عبدالله الفيصل أمام فريق الجزيرة في بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

ويخوض فريق ناشئي يد الأهلي 2004 المباراة بمعنويات عالية بعد أن حقق الفوز على الزمالك أمس الخميس بنتيجة 28-25، حيث أكد هشام عبدالوهاب مدرب الفريق، جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا ومعنويا لخوض المباراة، لافتا إلى أن الجميع لديهم طموحات كبيرة في الفوز المباراة ومواصلة العروض القوية.

وأشار إلى أن فريق ناشئي يد الأهلي 2004 يضم عناصر مميزة للغاية، وأن هناك إصرارا لدى الجهاز الفني واللاعبين على تقديم أفضل أداء حتى نهاية الموسم الجاري والفوز بكل الألقاب.