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خدمات طبية وعلاجية لـ1485 مواطنا بقرية التحرير بالمنيا

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خدمات طبية وعلاجية لـ1485 مواطنا بقرية التحرير بالمنيا خدمات طبية وعلاجية لـ1485 مواطنا بقرية التحرير بالمنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية التحرير بمركز مغاغة، خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1485 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء، 289 حالة جراحة، و446 حالة اطفال و210 باطنة و84 قلب و90 نساء و90 اسنان و135 جلدية و38 تنظيم اسرة، إلى جانب انه تم عمل 172 تحاليل مختلفة وعمل 14 حالة موجات صوتية، وعمل 8 حالة رسم قلب وعمل 9 حالة أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 79 متردد، وتم إجراء خلع اسنان لـ 5 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 21 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 77 متردد.

المصرى اليوم

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