القبض على 3 عاطلين استولوا على أدوية ولبن أطفال وأجهزة من مركز طبي في الخانكة

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تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية من كشف غموض سرقة محتويات مركز طبي بمدينة الخانكة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين قاموا بالتسلل عبر شباك خلفي للمركز ودخلوا للمركز واستولوا على بعض محتوياته والقى القبض عليهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث قسم الخانكة يفيد تلقية بلاغا من طبيب ومدير مركز طبى بإكتشافه سرقة 20 كرتونة لبن الأطفال المدعم بداخلهم 496 علبة وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وفلاشة وأدوات مكتبية من داخل غرفة الصيدلية الخاصة بالمركز عمله.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكابها 3 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة عن طريق فك قواعد تثبيت السلك الحديدي المثبت على شباك غرفة الصيدلية المطل على الشارع الخلفي، والإستيلاء على المسروقات ونقلها بمركبة «توك توك» خاصة بأحد المتهمين، كما أقروا بتصرفهم بالبيع فـى الأدوات المكتبية المستولى عليها، كما تم بإرشادهم ضبط الكمية المستولى عليها من علب لبن الأطفال داخل منزل أحد المتهمين، مركبة «التوك توك» المستخدمة في إرتكاب الواقعة وأضافوا بتصرفهم بالبيع بجهاز الكمبيوتر بمشتملاته والفلاشة لصاحب محل بيع أجهزة كمبيوتر «سيئ النية»، وتم ضبطه والمسروقات المستولى عليها وتولت النيابة التحقيق.