ضبط مرتكبي واقعة سرقة مركز طبي بالقليوبية

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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة سرق مركز طبى بالقليوبية، وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.

وتبلغ لقسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من طبيب ومدير مركز طبى بإكتشافه سرقة 20 كرتونة من لبن الأطفال المدعم بداخلهم 496 علبة وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وفلاشة أدوات مكتبية من داخل غرفة الصيدلية الخاصة بالمركز عمله.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية ، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكابها 3 أشخاص .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة عن طريق فك قواعد تثبيت السلك الحديدى المثبت على شباك غرفة الصيدلية المطل على الشارع الخلفى ، والإستيلاء على المسروقات ونقلها بمركبة "توك توك" خاصة بأحد المتهمين.

كما أقروا بتصرفهم بالبيع فـى الأدوات المكتبية المستولى عليها ، كما تم بإرشادهم ضبط الكمية المستولى عليها من علب لبن الأطفال داخل منزل أحد المتهمين ، ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وأضافوا بتصرفهم بالبيع بجهاز الكمبيوتر بمشتملاته والفلاشة لمالك محل بيع أجهزة كمبيوتر سيئ النية، أمكن ضبطه والمسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.