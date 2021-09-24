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مباحث : ضبط 1171قضية تموينية خلال 24 ساعة

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مباحث التموين: ضبط 1171قضية تموينية خلال 24 ساعة مباحث : ضبط 1171قضية تموينية خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت الحملات من ضبط 1171 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .

وتمكنت الحملات من ضبط 6,75 طن كبدة مستوردة بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة .

كما تم ضبط 2 طن مقطعات وفليه دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وفى المنوفية تم ضبط 5 طن ملح سياحات معبأ داخل شكائر غير صالحة للإستهلاك الأدمى مخصصة للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامها فى الأغراضى الغذائية و250 كيلو جرام منفحة منتهية الصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

المصرى اليوم

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