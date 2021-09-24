من بينهم «السجود للكلب»و«سفاح الجيزة»و«النبش في القبور».. قضايا نظرتها«الجنايات» في أسبوع

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نظرت محاكم جنايات القاهرة وداوئر الإرهاب ،عدد من قضايا الإرهاب والقضايا الجنائية التي شغلت الرأى العام ومن بين هذه القضايانظر أولى جلسات محاكمة طبيبين، وموظف، لاتهامهم بالتنمر على ممرض واستعراض القوة والسيطرة عليه، واجلتها المحكمة لجلسة 25سبتمبر .

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 3 متهمين محبوسين «طبيبين وموظف» بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية، في اتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه، إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين، مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

كمانظرت محكمة القاهرة محاكمة متهمين في اتهامهما بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا وقررت تأجيلها لدور أكتوبر المقبل. وصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهما في غضون عام ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة النزهة أسسا ونظما وأدارا وآخر مجهول جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب الأول للمهاجرين والاتفاق على المبالغ المالية والتحصل على جوازات سفرهم ويقتصر دور الثاني والآخر المجهول على اصطناع المستندات اللازمة للتهريب من أجل الحصول على منافع مادية.

وامام الدائرة الأولى إرهاب نظرت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة،وأجلتها لجلسة ١٧ أكتوبر المقبل

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم «قطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وتجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».

كما قررت محكمة جنايات القاهرة إيداع سائق قتل ابنه بالمعصرة تحت الملاحظة في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يومًا لبيان مدى سلامة قواه العقلية، مع تأجيل القضية إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكانت النيابة قد أحالت «خميس. ع»، 64 سنة، «سائق»، إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم ٢٢ مايو ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة المعصرة، قتل نجله، المجني عليه «كريم»، عمدًا، مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على الخلاص منه، جزاء ما لقيه منه من إهانة تمثلت في اعتياده سبه وقذفه، فأخذ يدبر سبيلًا لمبتغاه حتى استقر على الوسيلة المناسبة لإزهاق روح المجني عليه دون علم السلطات، فزعم مخططًا إجراميًا، استهله بتجهيز أداة «شال»، منتظرًا التوقيت الملائم لتنفيذه، وخنقه بالشال.

وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية، إحالة الدعوى المقامة ضد رامز جلال، وقناة «إم. بي. سي»، بالاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامجين لرامز جلال سبق عرضهما على القناة في الموسم الرمضاني، إلى المحكمة الاستئنافية الاقتصادية لاختصاصها وتحديد جلسة 19 نوفمبر المقبل.

كانت المحكمة الاقتصادية- أول درجة- قضت ببراءة رامز جلال وآخر من اتهامهما بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام سليم.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة ،محاكمة «تربي» في اتهامه باشعال النيران في مقبرة انتقاما من خصمه المسؤول عن إدارتها للإسبوع الثانى من شهر نوفمبر المقبل.

كانت النيابة وجهت للمتهم إشعال النار عمدًا بمقابلة وغير المملوكة له لباعث الانتقام من خصمه، بأن بيّت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض مشروع إجرامي استهله بتحضير أدوات ارتكاب جريمته».

كانت وزارة الداخلية في بيان صادر «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (تُربي) بأنه حال مرورة بمدافن إحدى العائلات بدائرة القسم فوجئ بفتح القفل الخاص بخانة السيدات وتفحم جثة إحدى السيدات (متوفاة بتاريخ سابق)».

كما نظرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس محاكمة قذافي فراج المعروف إعلاميًا بـ«سفاح الجيزة»، في اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا وقررت التأجيل لجلسة 16 نوفمبر المقبل لحضور المحامي.

ظهر سفاح الجيزة داخل قفص المحكمة وسط حراسة مشددة، مرتديًا الزي الأحمر بعد صدور أحكام ضده بالإعدام في 3 قضايا، وفور وصوله تم إيداعه قفص الاتهام.كشفت تقارير الطب الشرعى الخاصة بالصفة التشريحة للمجنى عليهم في قضية سفاح الجيزة تطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع العينات المأخوذة من أسرة المجنى عليهم.

وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، المتهم «قذافي فراج» إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.