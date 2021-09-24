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150 طربة حشيش و35 ألف قرص مخدر بحوزة 5 أشخاص بالإسكندرية

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150 طربة حشيش و35 ألف قرص مخدر بحوزة 5 أشخاص بالإسكندرية 150 طربة حشيش و35 ألف قرص مخدر بحوزة 5 أشخاص بالإسكندرية

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية ، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت الحملات من ضبط 100 طربة من مخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية ببرج العرب.

كما تم ضبط 50 طربة من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وتم ضبط 35000 قرص مخدر لعقار التامول بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية بالعامرية.

ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ثلاثة مليون وتسعمائة ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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