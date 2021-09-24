أحكام رادعة في أسبوع للمتهمين ب«انهيار جسر السويس»و«الإتجار في الأعضاء البشرية» و«عاهة مستديمة»

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أصدرت محاكم الجنايات أحكام رادعة ،الاسبوع الماضى، على المتهمين في عده قضايا وكان من بين هذه القضايا «انهيار عقار جسر السويس» وقضت محكمةجنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالحبس عاما وكفالة 50 ألف جنية في واقعة انهيار عقار جسر السويس، والذي أسفر عن وفاة 25 شخصًا وإصابة آخرين من قاطني العقارات.وكشفت التحقيقات والتحريات وفاة 25 شخصًا من سكان وقاطني العقار، بينهم 9 مستأجرين سودانيين، وإصابة 24 آخرين.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات في اتهامهما بالاتجار بالبشر في الطالبية .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهما في غضون ٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة الطالبية، ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا مع المجني عليه الطفل نور للمتهمه الثانية مقابل تقاضية مبلغ مالي شهريا مستغلين حال ضعفه كونه لم يبلغ عامه الأول.

وأفادت تحريات المباحث أن المتهم الأول أنجب طفله بطريقة غير مشروعة (سفاح)، وتوجه إلى المتهمه الثانية لبيعه نظير مبلغ مالي شهري، وانتقل إلى محل المتهمة الثانية وتمكن من ضبطها وبرفقتها الطفل .

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة ،بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5سنوات في اتهامه بالاعتداء بالضرب على سيدة بسلاح أبيض وإصاباتها بعاهة مستديمة في دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح ومصطفى أنور.

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاعتداء على سيدة بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصاباتها في يدها اليسرى وكسر بإصبع.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سيدة و5 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، في اتهامهم بخطف طليق المتهمة السادسة وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح، وقالت الحيثيات إن المتهمة السادسة خططت لاستدراج طليقها بعيدا عن أعين أهله انتقاما منه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة بمساعدة باقى المتهمين الذين أحدثوا إصابته بسلاح أبيض في وجهه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة طالب بالسجن لمدة 10 سنوات في اتهامه بقتل جدته والشروع في قتل خالته بالزاوية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيي عادل عبداللطيف، وعضوية المستشارين حاتم عبدالفتاح أبوشنب وعادل أحمد وأمانة سر رفاعي فهمي.

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد والشروع فيه دون سبق إصرار أو ترصد.

واصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عاملة بمصنع وآخرين بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مالي قدره مائتا ألف جنيه في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدى شكري وهاني شحاتة.



كانت النيابة أحالت «شاهيناز -ص» عاملة بمصنع، و«أحمد-ر» سائق، و«أيمن-ع» صاحب محل هواتف محمولة لأنهم في غضون عام ٢٠٢٠ اشترك المتهمون على تكوين تشكيل عصابي تخصص في استغلال حالة ضعف بعض الأشخاص وحاجتهم للمال لاستئصال عضو من أحد أعضائهم البشرية «الكلى» مقابل مبلغ مالي قدره 35 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات عن توسط المتهمين في إجراء عملية جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية.قضت محكمة جنايات القاهرة، غيابيًا، بمعاقبة صاحب مكتب استصلاح أراضٍ بالسجن لمدة 10 سنوات، في اتهامه بتزوير محررات رسمية والاستيلاء على قطعة أرض وبيعها لآخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون عامي 2018 و2019 اشترك وآخر متوفى بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر إحدى شركات المساهمة، وهى الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية بالمنتزه والمقطم، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع ذلك المجهول على إنشائه على غرار المُحرَّرات الصحيحة، وأمداه ببيانات على خلاف الحقيقة، فقام الأخير بإثبات البيانات ومهرها بتوقيعات عزاها زورًا إلى الموظف المختص.

كما اشترك وآخر متوفى بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي، وهو بطاقة رقم قومي منسوبة إلى شخص على خلاف الحقيقة، إضافة إلى اشتراكه وآخر متوفى بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية بمكتب شهر عقاري 15 مايو في تزوير محرر رسمي حال كونه المختص وظيفيًا بتحريره، وقدم المتهمان الأوراق المزورة ونصبا على شخصين وباعا لهما قطعة أرض زوّرا أوراقها.