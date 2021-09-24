أخبار عاجلة

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان -
مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية -
بالأسماء.. الجامعة اليابانية تشارك في «تحدي البحوث» بفريق طلابي -
إذاعة: نحو 260 فرنسيا تلقوا لقاح كورونا منتهي الصلاحية -
محمد رمضان يستعد لتقديم عدد من الحفلات علي مسرح «ماربيا» في دبي -
الرئيس الإيراني يأمر ببدء تطعيم الكوادر الطبية بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا -
فيلم «حامل اللقب» أول أعمال بروتوكول التعاون بين رشيدي وحفظي والجنايني (تفاصيل) -
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يدشنان إكسبو 2020 دبي -
نهيان بن مبارك: إكسبو2020 رسالة تسامح من الإمارات للعالم -
رئيس جامعة القناه يستقبل العميد الجديد لكلية الطب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحوزة مسجل خطر بالشرقية

Print
ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحوزة مسجل خطر بالشرقية ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحوزة مسجل خطر بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية بالإتجار فى المواد المخدرة ، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته بندقية آلية وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. الجامعة اليابانية تشارك في «تحدي البحوث» بفريق طلابي

بالأسماء.. الجامعة اليابانية تشارك في «تحدي البحوث» بفريق طلابي

إذاعة: نحو 260 فرنسيا تلقوا لقاح كورونا منتهي الصلاحية

إذاعة: نحو 260 فرنسيا تلقوا لقاح كورونا منتهي الصلاحية

محمد رمضان يستعد لتقديم عدد من الحفلات علي مسرح «ماربيا» في دبي

محمد رمضان يستعد لتقديم عدد من الحفلات علي مسرح «ماربيا» في دبي

الرئيس الإيراني يأمر ببدء تطعيم الكوادر الطبية بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الرئيس الإيراني يأمر ببدء تطعيم الكوادر الطبية بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا