ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحوزة مسجل خطر بالشرقية

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية بالإتجار فى المواد المخدرة ، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته بندقية آلية وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.