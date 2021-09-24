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إزالة 13 حالة تعد بمساحة 2761 متر بأرمنت غرب الأقصر

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إزالة 13 حالة تعد بمساحة 2761 متر بأرمنت غرب الأقصر إزالة 13 حالة تعد بمساحة 2761 متر بأرمنت غرب الأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور رئيس المركز حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، ضمن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على املاك الدولة بناحية مدينة أرمنت الوابورات وقرية الرياينة وحاجر الرياينة.

وأسفرت مجهودات الحملة عن تنفيذ عدد 13 قرار إزالة تعدي على أرض أملاك الري منهم عدد 7 حالات زراعة بالجسور بمساحة 1260 متر، وعدد 6 حالات مباني عبارة عن عشش واحواش ،ليصبح إجمالي المساحة المستردة 1501 متر بالإضافة إلى حالة جاري تقنين اوضاعها.

تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت وشارك بالحملة مدير هندسة الري بارمنت واعضاء لجنة الإزالة.

المصرى اليوم

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