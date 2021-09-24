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ضبط تاجرى مخدرات فى المرج

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ضبط تاجرى مخدرات فى المرج ضبط تاجرى مخدرات فى المرج

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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، ويتخذان من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "ملك أحدهما " بدائرة القسم ، وعثر بحوزتهما على "كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة" ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما

المصرى اليوم

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