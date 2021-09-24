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أبدي المغربي اشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، استعداداً للتنازل عن الشرط الجزائي الذي طالب بوجوده في عقده الجديد مع الزمالك.

وطالب بن شرقي، الحصول علي أربعة ملايين دولار في الموسمين الجديدين، الذي يرغب في الزمالك في اضافتهما للموسم المتبقي له مع الفريق.

وكانت اللجنة المكلفة بأإدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد منحت اشرف بن شرقي مهلة أخيرة للرد علي العرض الذي قدمته له خلال الأيام المنقضية بتمديد تعاقده مع النادي لموسمين جديدين بخلاف الموسم المتبقي له في عقده مع الفريق.

ويواصل الفريق تدريباته في معسكره المغلق بمدينة برج العرب بالأسكندرية، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة توسكر الكيني، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

وابلغ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، مسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة النادي بتمسكه بالإبقاء علي اشرف بن شرقي، ضمن صفوف الفريق في المواسم المقبلة.