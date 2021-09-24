مقتل مسنة وسرقتها فى العمرانية ..عامل دش نفذ الجريمة واعترف

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كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية حقيقة ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من بعض الأهالى بمقتل مُسنة داخل شقتها ،بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة ا بها عدة كدمات بأماكن مختلفة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها ، وما قررته كريمتها أن والدتها تقيم بمفردها ولدى حضورها للإطمئنان عليها وجدت الباب الحديدى للشقة مفتوح على غير العادة وإكتشفت وفاتها وسرقة "هاتفها المحمول ، شاشة عرض ، مبلغ مالى".

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة "كهربائى فنى دش "

بتقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر بسابقة تردده على المجنى عليها بإجراء بعض الإصلاحات وطلبها منه مؤخراً الحضور مرة أخرى لإجراء بعض الإصلاحات فإختمر فى ذهنه سرقتها لكونها مقيمة بمفردها ، وبتاريخ الواقعة توجه إلى شقة المجنى عليها ولدى فتحها الباب قام بكتم أنفاسها بقطعة قماش حتى فارقت الحياه ، وقام بالإستيلاء على المسروقات وفر هارباً ، وأضاف أنه قام بإنفاق جزء من المبلغ المستولى عليه فـى سداد ديونه.