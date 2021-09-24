أخبار عاجلة

الرئيس اللبناني يبعث رسالة خطية إلى الملك -
برحلة خاصة للطائف..."الخطوط" تحتفي بذكرى أول رحلة للملك المؤسس -
«أوين» و«كراوتش» يشيدان بواعد ليفربول -
غليان فى «ميلان» بعد الانتكاسة أمام «أتلتيكو مدريد» -
«ميسى» الجلاد الأكبر للإنجليز و«جوارديولا» -
تركيب محدد صوتي بمدخل الحي الإماراتي لمنع دخول النقل الثقيل للمناطق السكنية -
الجمعة.. ضعف المياه عن قرى مركز أبو النمرس بالجيزة -
القباج: الرئيس وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلى 200 ألف جنيه -
محافظ الفيوم يتابع مبادرة «التطعيم من حقك.. يوصل لحد عندك» -
مشروع جديد لإنشاء كوبري بمدخل كفرالبطيخ.. والمحافظ تتفقد الأعمال الأولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مقتل مسنة وسرقتها فى العمرانية ..عامل دش نفذ الجريمة واعترف

Print
مقتل مسنة وسرقتها فى العمرانية ..عامل دش نفذ الجريمة واعترف مقتل مسنة وسرقتها فى العمرانية ..عامل دش نفذ الجريمة واعترف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية حقيقة ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من بعض الأهالى بمقتل مُسنة داخل شقتها ،بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة ا بها عدة كدمات بأماكن مختلفة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها ، وما قررته كريمتها أن والدتها تقيم بمفردها ولدى حضورها للإطمئنان عليها وجدت الباب الحديدى للشقة مفتوح على غير العادة وإكتشفت وفاتها وسرقة "هاتفها المحمول ، شاشة عرض ، مبلغ مالى".

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة "كهربائى فنى دش "

بتقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر بسابقة تردده على المجنى عليها بإجراء بعض الإصلاحات وطلبها منه مؤخراً الحضور مرة أخرى لإجراء بعض الإصلاحات فإختمر فى ذهنه سرقتها لكونها مقيمة بمفردها ، وبتاريخ الواقعة توجه إلى شقة المجنى عليها ولدى فتحها الباب قام بكتم أنفاسها بقطعة قماش حتى فارقت الحياه ، وقام بالإستيلاء على المسروقات وفر هارباً ، وأضاف أنه قام بإنفاق جزء من المبلغ المستولى عليه فـى سداد ديونه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. الجامعة اليابانية تشارك في «تحدي البحوث» بفريق طلابي

بالأسماء.. الجامعة اليابانية تشارك في «تحدي البحوث» بفريق طلابي

إذاعة: نحو 260 فرنسيا تلقوا لقاح كورونا منتهي الصلاحية

إذاعة: نحو 260 فرنسيا تلقوا لقاح كورونا منتهي الصلاحية

محمد رمضان يستعد لتقديم عدد من الحفلات علي مسرح «ماربيا» في دبي

محمد رمضان يستعد لتقديم عدد من الحفلات علي مسرح «ماربيا» في دبي

الرئيس الإيراني يأمر ببدء تطعيم الكوادر الطبية بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الرئيس الإيراني يأمر ببدء تطعيم الكوادر الطبية بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا