ارتفاع ضحايا كورونا في مصر.. تسجيل 31 وفاة و722 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

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سجّلت وزارة الصحة المصرية، يوم الخميس، 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة، مقابل 692 إصابة و27 وفاة الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد؛ إن إجمالي الإصابات الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس بلغ 299710.

وأضاف، أنه من إجمالي الإصابات 252471 حالة تمّ شفاؤها، و17074 حالة وفاة.

جديرٌ بالذكر أن رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في مصر حسام حسني؛ كان قد أكّد أن نسبة الوفيات في الموجة الـ 4 من جائحة كورونا في البلاد أقل مقارنة بسابقاتها؛ نظراً لحملة التطعيم، والرعاية الصحية المبكرة.

وأضاف حسني؛ أن "أعداد إصابات كورونا ستتجه نحو الزيادة ثم الثبات؛ لتبدأ بعد ذلك في التناقص مثلما حدث في الموجات السابقة للجائحة، لافتاً إلى أنه من المتوقع الوصول إلى أكبر معدل إصابات منتصف شهر أكتوبر المقبل، ثم الثبات والنزول سريعاً".

وتابع: "الموجة تعني الوصول إلى أعلى رقم متوقع بناءً على الدراسات ومعدل الانتشار والعدوى وتغيرات فيروس كورونا".