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قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن مصر تستورد ما يقارب 700 ألف طن سنويا من اللحوم وتستورد مصر نصف هذه الكمية تقريبا من دولتي البرازيل والهند .

لافتا أن حظر مصر استيراد اللحوم من البرازيل بعد ظهور مرض جنون البقر بها وحظر استيراد اللحوم من الهند بعد ظهور مرض نيباه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم.

وأوضح أبوصدام أن مصر تستورد نحو نصف كميات اللحوم من دول أخرى مثل استراليا ونيوزلندا والسودان وأمريكا وأوكرانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وايرلندا وبولندا وكندا، إلا أن البرازيل والهند يشكلان السوق الأكبر والأقل في التكلفة بالإضافة إلى أن حظر معظم الدول للاستيراد من هاتين الدولتان سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم في الدول الأخرى المصدرة .

وذكر أبوصدام أن حظر استيراد اللحوم من البلاد الموبؤة يمنع تسرب أي امراض إلى داخل البلاد، مطالبا بتشديد اجراءات استيراد اللحوم حفاظا على صحة المواطنين وعلي الثروه المحلية من اللحوم الحية .

وأشار نقيب الفلاحين أن الجهود الحكومية في الفترة الأخيرة أدت إلى تضييق الفجوة الواسعة ما بين الإنتاج والاستهلاك من اللحوم الحمراء، فأصبحنا نستورد40%من احتياجتنا بدلا من50% في الفترة القريبة الماضية مما ساهم في السيطرة نسبيا على عدم ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء بشكل جنوني .

كما أن وصول مصر للاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة تصل إلى 95% ومن الأسماك بنسبة تصل إلى 90%، وهما البدائل الطبيعية للحوم الحمراء ساعد في الحد من زيادة الطلب على اللحوم الحمراء نوعا ما .