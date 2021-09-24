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القوى العاملة : تعيين 462 شاباً منهم 21 من ذوي القدرات بالسويس

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القوى العاملة : تعيين 462 شاباً منهم 21 من ذوي القدرات بالسويس القوى العاملة : تعيين 462 شاباً منهم 21 من ذوي القدرات بالسويس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 462 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 21 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1126 باحثا عن عمل، منهم 34 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار الوزير أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 28 ألف جنيه لـ 12 عاملا من المسجلين بالإدارة، وتم الانتهاء من صرف منحتي عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك من مكاتب البريد، فضلاً عن استخراج 580 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة .

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية- في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي- إلى أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 83 شكوى فردية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً، وتحويل 23 منها للمحكمة العمالية، و25 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيصين عمل للأجانب .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 73 منشأة، وتم تحرير 17 محضر لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 21 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 5 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة، وتم عقد لجنة تحكيم طبي .

المصرى اليوم

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