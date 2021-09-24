"الزبيدي": الوطن قدّم لنا الكثير من مشروعات التطور والبناء في مختلف القطاعات

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رافعًا التهنئة للقيادة والشعب باليوم الوطني الـ 91

رفع رئيس بلدية القوز التابعة لمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله الزبيدي، باسمه ونيابة عن منسوبي بلدية القوز، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

وقال "الزبيدي": في كل عام تتجدد هذه المناسبة الغالية على قلوبنا لنستذكر فيها بكل فخر واعتزاز أن نهضة الوطن واللحمة المتميزة بين القيادة وشعبها الكريم والتي تستند في شرعيتها إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.

وأضاف"الزبيدي": الوطن قدّم لنا الشيء الكثير من مشروعات التطور والبناء في مختلف القطاعات؛ خدمة للوطن والمواطن لحفظ حقوقه وكرامته التي تتطلب منا الاصطفاف خلف قيادتنا الرشيدة، وبذل الجهد لكل ما من شأنه بناء ورفعة هذا الوطن؛ حتى يتحقق الطموح ويرى العالم أجمع رؤية 2030 التي تتحقق من خلالها أهداف تطوير جميع الأنظمة في المملكة العربية السعودية، وبناء قاعدة اقتصادية جديدة متنوعة.