"مجموعة MBC" تقدم أوبريت "ليلة وطن".. أضخم أوبريت غنائي استعراضي

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لمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 91 تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه

لمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، تقدم "مجموعة MBC" أوبريت "ليلة وطن"، أضخم أوبريت غنائي استعراضي من نوعه، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، مع شكر خاص لوزارة الثقافة السعودية على أن يُعرض على MBC1 في 25 سبتمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت المملكة.

وفي التفاصيل، يوجه الأوبريت تحية إلى المملكة العربية السعودية وكوادرها وقادتها عبر 11 لوحة غنائية استعراضية، يقدّمها غناءً كل من الفنانين النجوم: راشد الماجد، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر، داليا مبارك، وعايض، وذلك بمشاركة أكثر من 300 من أبناء وبنات الوطن على المسرح ضمن لوحات استعراضية مُبهرة إلى جانب فرق استعراضية عالمية. فيما نفذّت كوادر وطاقات إبداعية سعودية تلك اللوحات الاستعراضية والغنائية وفق أعلى المعايير العالمية، وعلى نحوٍ يعكس رؤية المملكة وإبداع أبنائها وبناتها، بموازاة تجسيد روح السعودية الحديثة ومواكبة رؤية 2030 مع الحفاظ على الموروث الثقافي.

في هذا السياق، قام 3 مصمّمين سعوديين بتنفيذ أزياء اللوحات وهم: أروى العماري، أيمن الرابغي، إلهام جمل الليل؛ حيث تلقي الأزياء الضوء على التنوع الثقافي والجغرافي والعمراني والمناخي لمناطق المملكة، إذ استُلهِمت التصاميم من تراث المناطق السعودية المختلفة كفن حياكة السدو في الشمال لتزيين بيوت الشعر التراثية، وفن عمارة بيوت الطين التراثية في نجد، وفن القط العسيري المتخصص بزخرفة المنازل من الداخل، وفن الروشان الحجازي المتخصص بالرواشين والمشربيات، وغيرها.

إضافةً إلى ذلك، يشتمل الأوبريت على استعراضات توثيقية عدّة تحمل رسائل مختلفة عن كوادر الوطن وقادته، منها فيلم توثيقي حول الملك عبد العزيز رحمه الله في عدة مراحل من حياته، يُقدَّم برؤية مختلفة وبطريقة "البروجكشن"، ويرافق ذلك العرض على المسرح أكثر من 50 فناناً بحركات تعبيرية.

ومن اللوحات المتميزة في الأوبريت لوحة "بنت الوطن" التي تروي قصة المرأة السعودية ودورها في المملكة كونها إحدى أهم ثرواتها، وحرص المملكة على تمكينها لتكون جزءاً من رؤية 2030، وتؤدي اللوحة غناءً المغنية السعودية داليا مبارك. ولوحة "مشترين الموت حنا يا وطن" الموجهة لأبطال الحد الجنوبي؛ ولوحة "شكراً جيشنا الأبيض" الموجهة إلى خط الدفاع الطبي الأول في مواجهة جائحة كورونا من أطباء وطبيبات وأطقم وكوادر طبية.

الجدير ذكره أن الأوبريت يُعرض على مدى ثلاثة أيام من 23 ولغاية 25 سبتمبر على مسرح الملك فهد الثقافي في الرياض، فيما تبثّه MBC1 في 25 سبتمبر تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت المملكة.

يُعرض أوبريت "ليلة وطن" على MBC1 في 25 سبتمبر، تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.