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"بدر العبداللطيف" ينظم في يوم الوطن: "وعاد عيدك ياوطنا وعسى عزك يدوم"

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نظم الشاعر بدر العبداللطيف قصيدة جديدة بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين، عنونها "ظل وسند"، تغنى فيها بحبه للوطن العزيز في عيده، متمنياً له أفضل حال، وأن يحقق من المجد ما يصبو إليه، وينعم بالأمن والأمان.

وقال الشاعر بدر في قصيدته:

عاد عيدك يا وطنا وعيدك كل يوم
يا بلادٍ عزها الله بعز رجالها

واحد وتسعين عامٍ على شعبك عموم
كل عام وحال شعبك يسرك حالها

رفرفي يا راية المجد والدار محكوم
والحدود مؤمنة ما يحرَك جالها

ثبت الحكم ابو تركي عقب دحر الخصوم
لين صارت مملكة عز من يلجا لها

والمليك ابن المؤسس عسى عزه يدوم
سيدي سلمان لمّ الحمول وشالها

بالحزم والعزم والحلم في وقت اللزوم
عزوة اخو فهد تعرف اليا من قالها

ويا ولي العهد يالحر يا الشهم الجزوم
انت مثل طويق شامخ شموخ جبالها

وانت منك اصبح وطنا على حد النجوم
وانت شبل المملكة كان جت بشبالها

وعاد عيدك ياوطنا وعسى عزك يدوم
يا بلادٍ عزها الله بعز رجالها

بدر العبداللطيف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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