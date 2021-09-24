برشلونة يواصل عروضه السيئة بتعادل سلبي مع قادش

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تعادل فريق برشلونة مع مضيفه قادش سلبيًا بدون أهداف، في إطار مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني.

وفشل رفاق المدرب الهولندي كومان في الضغط هجوميًا بشكل مستمر واقتصت الخطوبة على انطلاقات ممفيس ديباي وتصويبات فيليب كوتينيو فيما حافظ أصحاب الأرض على الزيادة الدفاعية والاكتفاء بالهجمات المرتدة السريعة التي شكلت خطورة في أكثر من مناسبة.

وعقد كومان موقفه في الحفاظ على مقعده بسبب الأداء المتراجع والنتائج السلبية المستمرة بالتعادلات في بطولة الدوري وخسارة المباراة الافتتاحية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أرووبا أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد برشلونة إلى 9 نقاط في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني فيما احتل قادش المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.