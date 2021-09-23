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الأهلي يدعم موسيماني عقب الخسارة أمام طلائع الجيش

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الأهلي يدعم موسيماني عقب الخسارة أمام طلائع الجيش الأهلي يدعم موسيماني عقب الخسارة أمام طلائع الجيش

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نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة إلى الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول.

وشارك الأهلي عدة صور تُظهر تتويجات موسيماني مع الأهلي مصحوبة بعبارة «لا تنظر للخلف.. نحن نثق بك».

وكانت عدة تقارير صحفية قد تحدثت عن اقتراب المدرب من ترك مقعدة بعد النتائج السلبية في بطولة الدوري وخسارة لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح 2-3.

وياتي ما نشرته الصفحة الرسمية للأهلي اليوم، بمثابة رد ضمني على الأخبار المنتشرة.

المصرى اليوم

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