أخبار عاجلة

المفلح : 60% من المتسولين المضبوطين مكررّين -
"أصبحت على بعد خطوة".. "غوتيريس" يحذر: الحرب النووية لن يكون فيها منتصرون -
الأمن البيئي يضبط موقعًا لبيع الحطب والفحم المحليين في جدة -
سماء الأقصر تتزين بعدد 10 رحلات بالون تقل 250 سائحا أجنبيا -
بدء ندوة توقيع كتاب «المتمردة» بحضور إلهام شاهين في المهرجان القومي للمسرح -
Techart تحافظ على قوة الكوبيه 800 حصان.. وتضيف مساحة علوية غير محدودة -
فورد للسيارات تعرض هدايا وخصم 2000 دولار على عملائها.. تعرف على السبب -
فاروق فلوكس : الصدفة دخلتني التمثيل.. ولم أكن أعلم شيئًا عن الفن -
نجم تشيلسي «مُهدد» بالغياب حتى نهاية العام للإصابة -
دكرنس يجهز أهلي 2003 فى مباراة ودية بمدينة نصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القطاع الصحي بـ"ينبع" يكتسي بالأعلام الخضراء والشعارات وعدد من اللوحات

Print
عبّروا عن ولائهم للوطن داعين الله أن يديم على البلاد الأمن والأمان والرخاء والاستقرار

القطاع الصحي بـ

احتفل القطاع الصحي بمحافظة ينبع ممثلاً بمستشفى ينبع العام والمراكز الصحية الأولية باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية في البهو داخل المستشفى وتمت مشاركة المرضى المنومين والمراجعين فرحتهم بهذا اليوم الغالي، وذلك تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني 91.

واكتست مداخل وممرات مستشفى ينبع العام والمراكز الصحية الأولية أروقتها بالأعلام الخضراء والبالونات والشعارات وعدد من اللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي وكذلك ابتهاجًا واعتزازًا بذكرى توحيد هذه البلاد الغالية فيما شهدت توزيع الهدايا التذكارية بهذه المناسبة على الموجودين بالمستشفى من مرضى ومنومين ومراجعين وكذلك منسوبي المستشفى تعبيرًا عن ولائهم لهذا الوطن المعطاء وأن يديم على هذه البلاد المباركة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

كما تزيّنت أرجاء المستشفى والمراكز الصحية الأولية بصور المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله فيما قدمت العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى الوعي الصحي في المحافظة وتم عمل عدة أركان توعوية وزعت فيها بعض المنشورات الصحية والشعارات الوطنية.

القطاع الصحي بـ

القطاع الصحي بـ

القطاع الصحي بـ

القطاع الصحي بـ

القطاع الصحي بـ

القطاع الصحي بـ

القطاع الصحي بـ

القطاع الصحي بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تطلق "منصة مجموعة العشرين للمياه"

السعودية تطلق "منصة مجموعة العشرين للمياه"

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز