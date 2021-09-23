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بالصور .. "الطائف" تتوشح بالأخضر في يوم الوطن.. فرحة وشموخ وانتماء

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الأمانة ضمنت اللوحات وهيأت الحدائق

بالصور ..

تصوير - ماجد عسيري: توشحت محافظة الطائف بالأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية ، فيما ضمنت الأمانة اللوحات الإلكترونية بمداخل ومخارج المدينة، واللوحات على الأعمدة، واللوحات الدعائية بوسط المدينة والشوارع التجارية، وعبارات وطنية تُجسد الفخر والاعتزاز بذكرى يوم تأسيس المملكة، كما وضعت الأعلام في الشوارع والميادين والساحات مشاركة من الأمانة للأهالي فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع.

وراعت الأمانة إبراز المنجزات التنموية التطويرية الضخمة، ودعوة المواطنين للمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته في ظل ما تحظى بها كل المناطق من عطاءات تعكس رؤية القيادة الحكيمة لمستقبل الوطن والمواطن من خلال تنفيذ الرؤية السعودية 2030، والتي تجسد قدرة المملكة على التقدم والتطور بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- للمضي قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة لبلادنا الغالية.

وهيأت أمانة الطائف العديد من المواقع والحدائق والمتنفسات العامة بتلك المناسبة الغالية، وتشغيل الإضاءة التجميلية، مع إرسال رسائل تهنئة للمواطنين في ذكرى اليوم الوطني، ليستشعر الجميع أهمية المناسبة، ومن أجل استلهام الوحدة الوطنية العظيمة التي أسسها القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ليحول الفرقة والشتات إلى وحدة وطن عظيم اتخذ من كتاب الله منهجًا ومن سنة المصطفى الكريم دستورًا، فبرزت المملكة العربية السعودية قائدة العالمَين العربي والإسلامي، وأحد أقطاب دول العالم المتقدم.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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