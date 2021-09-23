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4 صفقات جديدة يراهن عليها إنبي أمام الأهلي في كأس

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4 صفقات جديدة يراهن عليها إنبي أمام الأهلي في كأس مصر 4 صفقات جديدة يراهن عليها إنبي أمام الأهلي في كأس

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يواصل فريق إنبي استعدادته لخوض لقاء الأهلي يوم السبت المقبل، في إطار الدور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر في نسختها الحالية.

ويعمل المدير الفني للنادي البترولي حلمي طولون العمل على تجهيز فريقه خاصة الصفات الجديدة للظهور بشكل جيد واستغلال الفترة السيئة التي يعيشها المارد الأحمر بعد خسارة السوبر المصري أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-3 في ركلات الترجيح.

ثنائي هجومي

يعول فريق إنبي على خبرات المهاجم أحمد جمعة الوافد حديثًا من صفوف المصري البورسعيدي، في تدعيم الخط الأمامي عن طريق استغلال قدراته المميزة في ضربات الرأس تحويل أنصاف الفرص إلى الأهدف.

ومن المفترض أن يتواجد الجناج حسام عرفات، لاعب وادي دجلة، في التشكيل الأساسي لفريق إنبي أمام الأهلي وسبق له خوض الكثير من النهائيات والمواجهات المصيرية وستوفر انطلاقاته مساحات خالية لقلب الهجوم.

وحسم النادي البترولي التعاقد مع المدافع خالد رضا قبل أيام قليلة ليعوض رحيل قائد الفريق السابق رامي صبري، لصبح ثاني الصفقات الدفاعية بعد الظهير الأيسر الغاني إيريك.

وكانت إدارة نادي إنبي قد أعلنت في وقت سابق عنه انه لن تسمح برحيل مزيد من اللاعبين للحفاظ على القوام الأساسي من أجل مواصلة نجاحات المواسم الماضية وتفادي مصير الأندية الكبيرة التي تعرضت للهبوط، بالإضافة إلى تجاوز لقاء الأهلي والمنافسة على لقب كأس مصر مجددًا.

المصرى اليوم

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