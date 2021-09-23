وزير التعليم يتعهد: «هخلي الطفل ميبقاش هدفه الدرجات ولا الامتحان»

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «إنه تم الحديث في عام 2016 و2017 عن إعادة بناء التعليم المصري كاملًا، وبدأنا بالفعل في هذا الأمر»، مضيفًا: «مش كل الناس متابعة دا لأن الثانوية العامة تطغى على الأخبار، ولكننا منذ بداية 2018 بدأنا نظام جديد حيث أن الأطفال التي دخلت كي جي 1 وحتى الصف الأول الابتدائي في 2018 على النظام الجديد ومن جاء بعدهم».

وأوضح «شوقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TeN»: «هؤلاء الطلاب بيطلعوا كل سنة بمناهج جديدة حتى وصلوا العام الحالي للصف الرابع الابتدائي، فحاليًا لدينا من كي جي 1 وحتى الصف الرابع الابتدائي منهج مصري مختلف تمامًا عما سبق».

وتابع: «الموجة دي المفروض تمشي لآخر المرحلة الثانوية ودا هياخد مننا وقت ودا البناء الأعظم بالنسبة لنا، فالنظام الجديد فلسفته مختلفة تمامًا وهنا بنحاول نقول للناس أننا بنحاول نساعد الطلاب بأن يكون لديهم مستقبل أفضل وتنشأتهم مع اكتساب معارف ومهارات حقيقية، وبنحاول نغير ثوابت عندنا عايزين الولاد تذاكر عشان تتعلم».

وأردف وزير التربية والتعليم: «لازم نعلم الطفل يحب التعلم وميبقاش هدفه الدرجات والامتحان، ولذلك حددنا المهارات التي نتمنى أن يكونوا لدى الطلاب عند انتهاء المرحلة الثانوية وهم 14 مهارة بنقول عليهم المهارات الحياتية وعملنا مناهج من كي جي 1 لحد الصف الثالث الابتدائي متعددة التخصصات وتم إزالة الحدود بين المواد وشلنا خالص من الطلاب فكرة الخوف من الامتحان والدرجات، بحيث أن شغلهم جوا الفصل هو اللي بنقيم على أساسه».

وأشار إلى أنه «أضفنا مجموعة أنشطة اسمها التوكاتسو على غرار المدرسة اليابانية في بناء الشخصية سواء في مدارس اليابانية أو خارجها في مدارس مصر كلها»، مؤكدًا: «الصف الرابع الابتدائي سنة محورية في هذا التصميم لأن المواد تنفصل من كونها متعددة التخصصات إلى مواد بينها علاقات بينية، وفي مواد جديدة في الصف الرابع الابتدائي من ضمنها مهارات مهنية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وكتاب اسمه القيم واحترام الأخر عملناه وبنبنيه من كي جي 1 حتى الصف الرابع الابتدائي، والتعليم مبقاش مجرد علوم ورياضيات وأصبح أنشطة رياضية واقتصادية».