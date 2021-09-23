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أمين عسير يتابع أعمال معالجة التشوهات البصرية بـ"المجاردة"

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بهدف رفع مستوى جودة الحياة وفقًا لرؤية المملكة 2030

أمين عسير يتابع أعمال معالجة التشوهات البصرية بـ

وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على أعمال معالجة التشوهات البصرية التي تقوم بها بلدية محافظة المجاردة في جولة برفقة رئيس بلدية المجاردة أحمد العربي.

ووجّه خلال زيارته التفقدية بأن تسرع وتيرة العمل من خلال آلياتها لمعالجة مظاهر التشوه ومنها أعمال حفر الشوارع وأعمدة الإنارة والنظافة العامة والأرصفة المتهالكة ومخلفات البناء وحواجز الحفريات.

وأكد "الحميدي" أن الأمانة وبلديات المنطقة كافة مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضري لرفع مستوى جودة الحياة وفقًا لرؤية المملكة 2030 داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها برصد التشوهات البصرية عبر تطبيق صور وأرسل لتقوم الأمانة والبلديات بإدراجها ضمن خطط المعالجة، مطالبًا الجميع بمضاعفة الجهود وتكثيف الأعمال الميدانية.

أمين عسير يتابع أعمال معالجة التشوهات البصرية بـ

أمين عسير يتابع أعمال معالجة التشوهات البصرية بـ

أمانة عسير أمانة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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