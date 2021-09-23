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في عُرس .. "سيدة المدن" تحتفل بالألعاب النارية والفعاليّات المتنوعة

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الجهات المعنية نفذت خطتها لهذا اليوم من خلال المتابعة وتسهيل الحركة المرورية

في عُرس السعودية ..

أضاءت الألعاب النارية سماء ‫المدينة المنورة احتفالاً باليوم الوطني 91 ، حيث شهدت "سيدة المدن" عدة فعاليّات في مواقع متعددة، فيما شرعت الجهات المعنية بتنفيذ خطتها المعدة لهذا اليوم، وذلك من خلال تسهيل الحركة المرورية والمتابعة الأمنية.

وقال أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان: نعيش اليوم ذكرى عظيمة تُجسد مسيرة رائدة من التنمية والإنجازات الشاملة، التي انطلقت على يد المؤسس ومن بعده أبناؤه البررة -رحمهم الله- وصولاً إلى العهد الحالي الزاهر والميمون، وكل عام وقيادتنا الحكيمة ووطنا الغالي والشعب الكريم بخير.

في عُرس السعودية ..

في عُرس السعودية ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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