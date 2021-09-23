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«المصل واللقاح»: الثلاثة أسابيع المقبلة تمثل فترة الحسم في التعامل مع كورونا

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«المصل واللقاح»: الثلاثة أسابيع المقبلة تمثل فترة الحسم في التعامل مع كورونا «المصل واللقاح»: الثلاثة أسابيع المقبلة تمثل فترة الحسم في التعامل مع كورونا

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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن ستشهد ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين، معقبًا: «الاسبوعين التلاتة اللي جايين هما فترة الحسم في التعامل مع جائحة كورونا»

وتابع «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الدولة تسابق الزمن في توفير اللقاح سواء من خلال الاستيراد أو التصنيع في الداخل، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بافتتاح يوميًا مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا لتقليل الإصابات في ذروة الموجة الرابعة.

وشدد على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية، والحصول على اللقاحات، لتقليل إصابات كورونا خلال هذه الموجة، مضيفًا أن وزارة الصحة استقبلت اليوم جزء كبير من لقاح أسترازينكا، وتقوم مصر بتصنيع لقاح سينوفارم بالتعاون مع الصين، متوقعًا ان تكون وفيات الموجة الرابعة أقل من أي موجة أخرى، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحصول على اللقاح.

المصرى اليوم

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