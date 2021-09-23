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واصل سعر الذهب، مساء اليوم الخميس، 23 سبتمبر 2021، انخفاضه بشكل ملحوظ حيث بلغ الانخفاض العالمى 1%، كما تراجعت أسعار الذهب في مصر، بشكل كبير، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر بقيمة من 5 إلى 7 جنيهات فى الجرام دفعة واحدة.

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 880 إلى 882 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 769 إلى 772 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 659 إلى 662 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6152 إلى 6176 جنيها.

شهدت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، انخفاضا كبيرا بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والاقبال على الأصول مرتفعىة المخاطر، وبلغت قيمة انخفاض أسعار الذهب فى البورصة مايقرب من 1% دفعة واحدة.

حيث تراجع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.9 %، إلى 1751.56 دولارا للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.6% إلى 1749.80 دولار للأوقية ويرجع التارجع فى سعر الذهب إلى اعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي "المركزى الأمريكى"، أن التناقص التدريجي فى شراء السندات قد يبدأ فى نوفمبر من العام الجاري، ويمكن رفع أسعار الفائدة في عام 2022 لمعالجة ارتفاع التضخم .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 772.78 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,750.03 $ .

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