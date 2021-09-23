محافظ مطروح يتفقد تطوير مستشفى الحمام المركزى

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قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس بزيارة ميدانية لمدينة الحمام للوقوف على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية وتيسير تقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.



وتفقد محافظ مطروح الأعمال الجديدة بمستشفى الحمام المركزى على مساحة ٧٢٠م٢ تضم طابقين لإقامة غرف عمليات وعناية وبنك الدم بالإضافة إلى اقامة مدرسة تمريض بعدد ٧ فصول بالطابق الثالث.



ووجه محافظ مطروح بالإسراع في تنفيذ وإنهاء الاعمال لتوفير مزيد من الخدمات الصحية والطبية لأهالي الحمام مع العمل على زيادة أسرة غرف العناية مع مراجعة تشغيل وصيانة جميع الأجهزة الطبية بالمستشفى، وصيانة مولد الكهرباء والتنسيق مع شركة كهرباء إسكندرية لاستقرار التيار الكهربى بالمستشفى.