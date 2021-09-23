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في إجازة اليوم الوطني.. "الحميدي" يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بمحايل

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دعا المواطنين إلى رصد تصوير المخالفات وإرسالها عبر تطبيق صور وأرسل

في إجازة اليوم الوطني..

في خطوة رائعة تؤكد على مبدأ الشفافية والوضوح لرفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030م الذي دعا له ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.. طالب أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل دورهم في رصد المخالفات وإرسالها عبر تطبيق صور وأرسل.

ووقف "الحميدي" ظهر اليوم على أعمال معالجة التشوهات البصرية الذي تقوم به بلدية محايل عسير يرافقه في ذلك رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ رغم إجازة اليوم الوطني للتأكد من سير العمل وعدم وجود أي مخالفات.

وتتمثل أعمال معالجة التشوهات البصرية في الكثير من المخالفات بينها حفر الشوارع وأعمدة الإنارة والنظافة العامة ومخلفات البناء والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات وغيرها للتأكد من سير عمل البلدية على الوجه المطلوب وعدم استغلال اليوم الوطني للإحداث أو المخالفة من قبل بعض المواطنين.

وأكد "الحميدي" خلال جولته أن الأمانة وكافة بلدياتها مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضري، داعياً المواطنين والمقيمون إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها ورصد التشوهات البصرية عبر تطبيق صور وأرسل لتقوم الأمانة والبلديات بإدارتها ضمن خطط المعالجة.

في إجازة اليوم الوطني..

في إجازة اليوم الوطني..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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